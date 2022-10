Homem ameaça mulher com facas e é morto pela polícia

Polícias socorreram o homem e o levaram para o Hospital João XXIII, mas ele morreu pouco depois de dar entrada no atendimento (foto: Reprodução)

Um homem, de 32 anos, morreu na noite dessa segunda-feira (17/10) após ameaçar a companheira com duas facas e ser baleado pela polícia. O caso ocorreu no bairro Santa Rita de Cássia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, os militares foram acionados durante patrulhamento na região. A denúncia informava que um homem tentava agredir a esposa e a ameaçava com duas facas.

Quando a PM chegou ao endereço da ocorrência, encontrou o suspeito “transtornado” e tentando chegar até o segundo andar da casa, onde a mulher estava.

Os militares tentaram acalmar o homem e pediram para que ele largasse as facas, mas o suspeito negou. A tentativa de negociação continuou por um tempo, mas, segundo o boletim de ocorrência, o homem estava irredutível.

Um policial aproveitou um momento de distração do homem e se posicionou na escada que dava acesso ao segundo andar da residência.

Segundo a PM, o suspeito percebeu a movimentação do militar e tentou agredi-lo com as duas facas.

Um bastão de madeira foi usado para evitar que o homem se aproximasse, mas, mesmo assim, o suspeito partiu para cima do PM, informa o boletim de ocorrência.

A princípio, policiais usaram uma arma de choque para tentar conter o homem, mas sem sucesso. Então, um policial atirou e atingiu o suspeito no abdômen.

O homem foi socorrido pelos policiais e encaminhado para o Hospital João XXIII, mas ele morreu pouco depois de dar entrada no atendimento médico.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava em liberdade provisória e tem passagens por furto, uso de drogas, roubo a mão armada, agressão contra esposa e ameaça com uso de faca.



A esposa do suspeito contou aos militares que o homem é usuário de drogas e fez uso de crack na noite do crime.

A perícia esteve no local e a Polícia Civil vai investigar o caso.