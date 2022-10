Homem encontrado morto com mãos e pés amarrados é identificado

Corpo foi encontrado no sábadl (15/10) em represa de Capim Branco, na zona rural de Uberlândia (foto: Divulgação/Dmae/Secom )

Jéssica Alves - Especial para o EM

A Polícia Militar (PM) identificou o corpo do homem encontrado na represa de Capim Branco, em Uberlândia, no sábado (15/10), com as mãos e pés amarrados. Segundo a corporação, a vítima se chamava Marcos Vinicius Venâncio Neto, de 23 anos.