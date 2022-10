Corpo de jovem de 22 anos é encontrado com 25 tiros em Brumadinho

O corpo do jovem foi encontrado na rua Hibiscos pelo irmão da vítima, que explicou a Polícia Militar (PMMG) que recebeu uma mensagem de Whatsapp dizendo que o irmão tinha sido morto (foto: Google Street View/Reprodução)

Cler Santos

Um jovem de 22 anos foi morto com 25 tiros em Casa Branca, distrito de Brumadinho, região metropolitana de BH. O corpo foi encontrado na rua Hibiscos pelo irmão da vítima. Ele contou à Polícia Militar (PMMG) que recebeu uma mensagem de Whatsapp dizendo que o rapaz tinha sido morto.

O irmão informou ainda à PMMG que estava trabalhando quando recebeu a notícia. Foram nove tiros no tórax e nas costas, quatro no braço direito e três no braço esquerdo. De acordo com os policiais, a vítima tinha envolvimento com tráfico de drogas e o irmão acredita ter sido um acerto de contas.

Foi realizado um patrulhamento pela região em busca de suspeitos, mas ninguém foi encontrado. A perícia foi até o local e levou o corpo para o IML de Belo Horizonte. A Polícia Civil investiga o caso.

