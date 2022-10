Homem de 25 anos é assassinado a tiros em BH

A ocorrência foi encaminhada para a Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil (foto: PCMG/Reprodução)

Cler Santos

Um homem de 25 anos foi morto a tiros dentro de um Fiat Siena Vermelho, no bairro Itaipu, região do Barreiro, em Belo Horizonte.



O crime aconteceu por volta das 23h dessa quarta-feira. No carro, estavam três pessoas, que voltavam de uma festa. A vítima levou cinco tiros na cabeça.

Durante o registro da ocorrência, a PM constatou que o ocupante do carro que foi morto tinha envolvimento com tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Militar, o autor dos tiros fugiu do local do crime. O corpo foi encaminhado ao IML de Belo Horizonte.Uma CNH (carteira nacional de habilitação) foi encontrada dentro do carro. O endereço do documento levava ao bairro Industrial, em Contagem.

O suspeito encontrado no local, um motorista de aplicativo, relatou à PM que deu carona à vítima e que deixou o homem no bairro Itaipu para uma festa. Ele disse ainda aos policiais que, ao voltar para buscá-lo no fim da festa, outros dois homens também entraram no veículo.

Segundo o boletim de ocorrência, um dos indivíduos pediu ao motorista que puxasse o freio de mão e em seguida, fez os disparos de arma de fogo. Assustado, o motorista disse à PM que saiu correndo do carro. O autor dos diparos e o outro ocupante do carro fugiram.

O motorista disse ainda que não conhece o autor dos disparos nem o o outro passageiro. Sobre a vítima, disse que o conheceu há cerca de três semanas, quando combinaram sobre a carona.

A ocorrência foi encaminhada para a Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil.





