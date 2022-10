Menina de 12 anos chama polícia e evita que padrasto mate a mãe dela

A mulher de 46 anos foi encontrada pela PM e foi levada até o Hospital João XXIII (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O padrasto de uma menina de 12 anos foi preso por agredir a mãe dela. A tentativa de feminicídio ocorreu na região da Barragem Santa Lúcia, no Centro Sul de Belo Horizonte, na tarde dessa quarta feira (12/10).



De acordo com a PM, a menina encontrou a mãe desacordada e sangrando com um ferimento na testa, resultado de uma facada.

A menina chamou a PM por telefone e foi guiando os policiais até o local do crime. Ela também relatou à polícia que o padrasto já tinha agredido a mãe dela outras vezes, e que dessa vez, deu chutes e socos, além da facada.

A mulher, de 46 anos, foi levada para o Hospital João XXIII. Segundo a PM, o padrasto estava muito agressivo no momento em que a polícia chegou e há a suspeita de que ele estava sob efeito de drogas.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o padrasto tentou justificar as agressões alegando legítima defesa, devido a uma briga entre ele e a vítima. Há registros no sistema de informática da PM de agressões dele contra a mulher - inclusive uma em que ele avisou que a mataria.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen