Motorista alcoolizado bate caminhão de frente com carro e uma pessoa morre

Carro bateu de frente com caminhão, que tinha motorista alcoolizado (foto: Divulgação/PMMG)

Vinicius Lemos - Especial para o EM



Depois de bater de frente com um caminhão nessa terça-feira (11/10), um homem de 54 anos morreu e outra pessoa ficou ferida na rodovia MG-190, na altura do Município de Monte Carmelo. O condutor do caminhão havia bebido e acabou preso depois pela Polícia Militar Rodoviária.

A vítima mais grave não teve tempo de ser socorrida, morrendo no local. A irmã dele, de 45 anos, ia no banco do passageiro e teve ferimentos graves. Por conta disso, ela foi levada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).

Os policiais perceberam que o motorista do caminhão, de 44 anos, tinha hálito etílico e com o teste do bafômetro ficou comprovado que ele havia ingerido bebida alcóolica.

Ele não se feriu e nem precisou de atendimento médico, recebendo voz de prisão ainda no local do acidente. Depois, acabou encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.