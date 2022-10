Vídeo: digital influencer fica em estado grave após acidente de moto

Equipe da perícia técnica da PCMG realizou os seus trabalhos de praxe no local do acidente (foto: Paola Silveira/Rádio 102 FM)

O digital influencer conhecido como Vitin da Black ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito, em Frutal, no Triângulo Mineiro, na tarde desta segunda-feira (3/10).

A vítima perdeu parte do braço esquerdo e foi encaminhada, por volta das 16h30, em estado gravíssimo para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba, a cerca de 130 km de Frutal.

O cabo da Polícia Miliar (PM), Lélio Lisses Cardoso, em entrevista à Rádio 102 FM, contou que prestou os primeiros socorros à vítima. Ele disse que após o impacto, parte do braço esquerdo do influencer ficou embaixo do ônibus. “O jovem estava inconsciente, com a face bastante machucada e com a respiração bem fraca. Em seguida, fiz o procedimento chamado de torniquete (contenção de hemorragias), com uma corda, apertando bastante o pouco do braço esquerdo que sobrou”, contou.





Depois de cerca de dois minutos, ainda conforme relato do cabo Lélio, a unidade de resgate chegou ao local do acidente e levou a vítima para o Hospital Municipal Frei Gabriel. Pouco tempo depois, segundo informações do hospital, a mesma foi estabilizada e encaminhada por ambulância para o HC-UFTM.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou os trabalhos de praxe no local do acidente e, desta forma, as causas e circunstâncias do mesmo serão investigadas.