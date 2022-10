BR-381: motorista de caminhão morre em acidente com cinco veículos

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando chegaram ao local, por volta das 6h, o homem estava preso entre as ferragens, já sem vida (foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais/Divulgação)

O motorista de um caminhão morreu em um acidente envolvendo cinco veículos na manhã desta quarta-feira (5/10) na BR-381, km 372, em São Gonçalo do Rio Abaixo. As causas do acidente não foram divulgadas.