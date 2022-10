Homem morre em acidente na MG-455

Incêndio se alastrou rapidamente e consumiu veículo (foto: CBMMG/Divulgação)

Um homem de 29 anos morreu em um acidente de carro na altura do km 40, na MG-455, próximo a Ibitiúra de Minas, no Sul do estado, na noite dessa sexta-feira (30/9).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava em um Volkswagen Gol, que capotou em um pasto às margens da rodovia e pegou fogo. O veículo foi rapidamente tomado pelas chamas.

A vítima estava fora do carro, caída no pasto. Equipes do Samu foram acionadas e confirmaram o óbito do homem no local.

Um outro passageiro foi conduzido pela ambulância para a Santa Casa de Andradas em estado grave.

Com ajuda de um caminhão pipa da prefeitura de Ibitiúra de Minas, a guarnição dos bombeiros combateu o incêndio no veículo até sua total extinção.

O rescaldo foi feito e outros riscos foram eliminados.

A Polícia Militar apoiou a ocorrência e a perícia foi acionada.

Não se sabe o estado de saúde do passageiro.