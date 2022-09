Motoristas e servidores seguem greve por reajustes salariais em Uberaba

Cerca de 30% dos motoristas de ônibus de Uberaba iniciaram greve no início da manhã de ontem (29/9) (foto: WhatsApp/Divulgação) Ainda sem acordo e por tempo indeterminado, duas greves acontecem nesse momento em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Enquanto a greve dos funcionários da Empresa Brasileiro de Serviços Hospitalares (Ebserh) do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) já completou uma semana e as cirurgias eletivas continuam suspensas , a paralisação de 30% dos motoristas de ônibus vai hoje (30/9) para o seu segundo dia. Os dois movimentos reivindicam reajustes salarias.

Iniciada em 21 de setembro (quarta-feira), a greve dos servidores Ebserh do HC-UFTM já refletiu em 70 cirurgias que deixaram de ser realizadas no hospital.

De acordo com nota da assessoria de imprensa do HC-UFTM, enviada no começo da tarde de hoje (30/9)

“Até este momento não houve retomada ao trabalho dos profissionais com vínculo Ebserh lotados no Hospital de Clínicas da UFTM que haviam aderido ao movimento grevista.

As tratativas para encerramento da greve ocorrem entre as entidades sindicais e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, com intermédio do Tribunal Superior do Trabalho.

Segundo a ata de conciliação, as assembleias em cada hospital deliberando a favor do encerramento da greve têm previsão de acontecer até as 16h de hoje, possibilitando o desfecho do Acordo Coletivo de Trabalho, como vinha sendo amplamente defendido pela Ebserh e aguardado pelos empregados”, conclui.

Da mesma forma, cerca de 30% dos motoristas de ônibus de Uberaba continuam em greve e aguardam proposta que atenda à pauta de reivindicações da categoria.

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo de Uberaba (Sintracol), Roberto Alexandre Vieira, a greve vai seguir até que uma próxima reunião e proposta da empresa, que administra os ônibus da cidade, atenda às reivindicações da categoria.

“Ninguém ainda entrou em contato com Sintracol para marcar uma reunião”, complementou.

A Prefeitura de Uberaba informou que “acompanha as negociações e espera que haja uma definição em relação às pautas de reivindicação do transporte coletivo. Quanto à greve, o funcionamento das linhas do transporte público de Uberaba deve ser mantido o limite de 60%, conforme definido pelo Ministério do Trabalho. Novas tentativas de negociação devem acontecer nesta sexta-feira (30/9)”.