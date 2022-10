Operador de caixa é encontrado morto em Sabará

Ronald César estava desaparecido desde a última segunda-feira (10/10) quando saiu para trabalhar e não foi mais visto (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução)

O corpo do operador de caixa Ronald César Silva Costa Corrêa foi encontrado na tarde desse domingo (16/10) enterrado próximo a um campo de futebol, na rua da Pedreira, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, pessoas que estavam andando pela região viram algo semelhante a um braço humano enterrado próximo a um matagal e acionaram os militares.

Ronald foi identificado pelos documentos pessoais, que ainda estavam com ele. Os familiares da vítima foram até o local onde o corpo foi encontrado.

Segundo a família de Ronald, ele estava recebendo ameaças de morte pelo cunhado. O suspeito foi preso por tráfico de drogas e apontou Ronald como o delator.

Além do tráfico do drogas, o cunhado também tem passagens pela polícia por ocorrência de homicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, populares, que não quiseram se identificar, viram o suspeito, mais três pessoas e a vítima caminhando, no dia 10 de outubro, até o terreno onde o corpo foi encontrado.

A perícia compareceu ao local e identificou uma perfuração na cabeça da vítima.

O corpo de Ronald foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML), na capital, onde será submetido a exames.

Até o momento, ninguém foi preso. A autoria, motivação e circunstâncias do crime serão investigadas pela Polícia Civil.

Entenda o caso

A família procurava por Ronald César Silva Costa Corrêa, de 34 anos, desde segunda-feira (10/10), quando ele saiu de casa, em Sabará, Região Metropolitana de Belo Horizonte, por volta das 5h30 da manhã, para trabalhar e não foi mais visto.

Segundo a mãe de Ronald Corrêa, após o desaparecimento, familiares tentaram ligar para o celular dele, que, num primeiro momento, foi atendido por outro homem, que afirmou que o aparelho não pertencia a Ronald. Posteriormente, o telefone passou a constar como desligado.

O homem saiu de casa vestido com camisa e calça jeans pretas, cinto verde e uma mochila cinza com detalhes vermelhos. De acordo com familiares de Ronald, ele levava somente uma marmita e seu uniforme de trabalho na mochila.