Jovem desparecida dá notícias, mas avisa que não volta para casa

Jovem morava com o sogro, o marido e a filha de 3 anos em Jacutinga, foi embora e não voltou mais; Polícia Civil investiga o caso (foto: Portal do Turismo Brasil)

Luciene Garcia - Especial para o EM

Desaparecida desde quarta-feira da semana passada, uma jovem de 17 anos que mora em Jacutinga, no Sul de Minas, entrou em contato com a família. Ela é casada, mãe de uma filha e desapareceu sem deixar pistas.

20:20 - 12/10/2022 Sabará: familiares pedem ajuda para encontrar morador desaparecido A desaparecida fez com que a família iniciasse um rastreamento dela através da Polícia Civil e também do Corpo de Bombeiros, mas só agora houve contato. De acordo com o pai da moça, ela enviou fotos, áudios e vídeos para comprovar para familiares que está bem, porém, disse que não volta mais para casa.

Ela saiu de casa a pé no dia 12 de outubro, com uma sacola na mão e não voltou mais. Da última vez que foi vista, foi no distrito de Sapucaí e em Ouro Fino. A jovem morava com o sogro, a filha de três anos e o marido dela, em Jacutinga.

Em contato com a família, ela também afirmou que não estava feliz e quer viver longe de Jacutinga. A jovem foi acolhida por uma família, que deu comida e bebida para ela, e que agora vive com ela. A Polícia Civil investiga o caso.