Homem suspeito de manter ex em cárcere privado é preso

Segundo amiga da vítima, homem colocou mulher no banco traseiro de um Fiat Pálio de cor cinza escuro (foto: PMMG/Reprodução)

Um homem, de 20 anos, foi preso em flagrante suspeito de manter a ex-companheira em cárcere privado nesse domingo (23/10), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, uma amiga da vítima informou que, durante a madrugada, o suspeito pegou a vítima à força pelos cabelos, a colocou no banco de trás de um Fiat Palio de cor cinza escuro e ameaçou de matar as pessoas que presenciaram a cena se acionassem a polícia.

A amiga ainda revelou que fez contato com o suspeito por telefone e ele disse estar próximo ao bairro Várzea das Flores, mas que atentaria contra a vida tanto da vítima quanto da amiga.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito tem envolvimento com o tráfico de drogas na região do Parque São João e mora no bairro Novo Eldorado.

A busca durou toda a manhã de domingo.

A mulher foi encontrada no quarto de uma casa no bairro Novo Eldorado em situação de cárcere privado, sem seu telefone celular, que estava na posse do autor do crime, e sem ter feito nenhum tipo de alimentação ou hidratação.

O homem foi encontrado, preso em flagrante e levado para a delegacia.

O caso foi passado para a Polícia Civil.