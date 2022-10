Estudante desaparece no Rio Pandeiros durante trabalho de campo

Estudante desapareceu perto de cachoeira do Rio Pandeiros (foto: Redes sociais/Facebook) Um estudante de geografia, de 20 anos, desapareceu nas águas do Rio Pandeiros, em Januária, no Norte de Minas, na tarde desse sábado (22/10). Uma equipe do Corpo de Bombeiros realiza as buscas, na tentativa de localizar a vítima.

O jovem, identificado pelas iniciais S.F.R, se deslocou para a região, junto com um grupo de aproximadamente 25 alunos do curso de geografia da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), para fazer um “trabalho de campo” na Área de Presevação Ambiental (APA) do Rio Pandeiros, afluente do Rio São Francisco.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um grupo de estudantes entrou no rio, junto a uma cachoeira, local conhecido como “Primeira Cachoeira”. Em determinado momento, um dos universitários começou a se afogar.

O jovem S. saltou na água para ajudar o colega e acabou afundando e desaparecendo nas águas. O universitário que tinha começado afogar se salvou.

Por meio de nota, a reitoria da Unimontes confirmou a ocorrência do fato e divulgou que está prestando “todo o suporte” à família, que mora em Montes Claros, distante 210 quilômetros da área de preservação ambiental em Januária.

O trabalho dos bombeiros no rio, que tinha sido suspenso no início da noite de sábado, foi reiniciado na manhã deste domingo.