Homem dá 'gravata' e arrasta mulher pelos cabelos no Barreiro; veja vídeo

Mulher foi agredida com chutes e socos, especialmente na cabeça (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma mulher de 40 anos foi internada em estado grave após ser agredida pelo marido no meio da rua, no Bairro Milionários, Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Testemunhas filmaram as agressões, que aconteceram na tarde deste sábado (22/10).As imagens mostram a mulher sendo imobilizada pelo homem com um golpe 'mata-leão' e arrastada até o carro. Já na porta do veículo, ele puxa a mulher pelo cabelo e a joga no banco. Segundo testemunhas, as agressões começaram momentos antes da filmagem.O casal passava de carro pela Rua Joaquim de Figueiredo, quando a vítima pulou do carro em movimento e tentou fugir do homem, que parou o carro, arrastando a vítima e depois a agridindo com chutes e socos no meio da rua.Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou fugir, mas acabou batendo em outro veículo. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia.A vítima apresentava diversas lesões pelo corpo, especialmente na cabeça. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital João XXIII em estado grave.