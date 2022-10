Nove foragidos da Justiça são presos em operações da Polícia Rodoviária

Fiscalização da PMRv nas estradas mineiras tem apresentado resultados positivos como a prisão de criminosos (foto: PMRv)

A semana foi agitada nas rodovias mineiras. Nove foragidos da Justiça foram identificados e presos em blitzen ou em fiscalizações esporádicas feitas pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv): Os policiais ainda atenderam a cerca de 100 casos de embriaguez ao volante e flagrantes de porte de drogas e armas.

Durante uma operação no quilômetro 107 da BR-459, próximo a Pouso Alegre, os policiais abordaram um Gol, vermelho, placa CEN-8881, prendendo o motorista Maurício da Silva, que tinha mandado de prisão em função de um roubo de um malote, na cidade de Paraisópolis, no Sul do estado.

Em atendimento a um acidente no quilômetro 74 da BR-352, em Coromandel, no Triângulo Mineiro, a polícia também prendeu mais um foragido da Justiça. O veículo era conduzido por EJRS, de 41 anos, que havia desmaiado e recobrado os sentidos após a camionhonete Chevrolet dele bater em barranco. Ao lado do veículo, os militares encontraram o corpo de RS, de 33 anos, que era passageiro do veículo, já sem vida.



O motorista contou que seguia pela mão, quando surgiu um outro veículo na contra-mão, e que ao tentar desviar, perdeu o controle da direção e acabou batendo no barranco.

Ferido, com fratura no ombro direito e coluna cervical, o motorista foi levado para o Pronto Socorro Municipal de Coromandel. Lá, os policiais descobriram que EJRS não tinha carteira de habilitação e que ele era procurado pela Justiça de Coração de Jesus, por ter sido condenado por roubo.

Ao abordar um Fiat Uno vermelho, placa MPN-2660, em uma operação policial no quilômetro 1 da rodovia MGC 482, os policiais flagraram José Fernandes Pires dos Reis, que era procurado por crimes de ameaça e estupro de vulnerável, em Espera Feliz.

No quilômetro 67 da rodovia MG-173, próximo a Paraisópolis, o motorista do Astra de cor prata, placa DCX 1433, desobedeceu uma ordem de parada dada pelos patrulheiros da PMRv. Iniciou-se uma perseguição e o motorista perdeu o controle do veículo, batendo em um barranco. Ao ser detido, os policiais descobriram que o condutor, era procurado por roubo.

A quinta prisão ocorreu no quilômetro 69 da MG-173. Os patrulheiros sargento Oliveira e cabo Wellington avistaram um Fiat, placa EIT 0435, na porta de uma oficina. Ao verificarem, descobriram que a oficina pertencia a NGP, que é pai de LGP, de 30 anos, procurado pelo não pagamento de pensão alimentícia. O homem foi detido e levado para a Delegacia de Sapucaí Mirim.

No quilômetro 171 da rodovia MG-188, ao realizarem uma abordagem, do Chevy placa JES 7739, conduzido por ERS, foi detectado que o motorista tinha um mandado de prisão por crime de homicídio, em Brasília. Ele foi levado para a Delegacia de Paracatu e deverá ser transferido, no início da semana, para a capital federal.

Durante patrulhamento preventivo, no quilômetro 198 da MGC-491, em Paraguaçu, os patrulheiros sargento Santos, cabo Crislam e cabo André receberam informações sobre mais um foragido da Justiça. Após rastreamento os policiais conseguiram localizar o homem, GJP, de 60 anos, condenado a seis anos de prisão por crime de roubo.

Em operação na rodovia AMG 2925, em Manhuaçu, ao abordar um ônibus da viação Piranga, os patrulheiros sargento Fabrício e cabo Benevides prenderam o passageiro SCP, que tinha mandado de prisão expedido por crime de furto. Ele foi encaminhado para a delegacia de Manhuaçu.

Durante uma blitz, no quilômetro 304 da MGC- 267, em Caxambu, foi preso DDG. Segundo a polícia, havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de roubo.