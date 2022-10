Mesmo com chuva, temperatura deve subir durante a semana em BH

Vista a partir da Praça Raul Soares: BH amanheceu com céu carregado de nuvens escuras (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A Defesa Civil indica que Belo Horizonte terá domingo (23/10) de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva a qualquer hora do dia, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais. A temperatura mínima foi de 16 °C, a máxima estimada é de 23°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 70% à tarde.

Nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Central Mineira, e Zona da Mata, o domingo será de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva, por vezes fortes, com trovoadas isoladas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nas demais regiões do estado, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Ainda de acordo com o Inmet, 376 cidades estão com risco de tempestade e queda de granizo. Nessas localidades, deve chover neste domingo de 20 milímetros (mm) a 30mm/h ou 50mm/dia.

Leia também: Chuva provoca quedas de árvore e deixa bairros de Belo Horizonte no escuro

A semana na capital

A segunda-feira (24/10) terá céu encoberto durante o dia, com possibilidade de chuva na parte da tarde e da noite. A temperatura deve variar entre 16°C e 24°C.

Na terça-feira (25/10), a temperatura volta a aumentar, podendo chegar aos 29°C com o céu encoberto e chuvas isoladas durante o dia. A mínima será de 17°C.

A chuva deve dar uma trégua na quarta-feira (26/10). A temperatura varia entre 15°C e 27°C e o céu ficará encoberto durante o dia.

A quinta-feira (27/10) terá a máxima em 30°C e a mínima em 15°C, com o céu claro e poucas nuvens durante o dia.