Chuva provoca quedas de árvore e deixa bairros de Belo Horizonte no escuro

Queda de árvore na Avenida dos Andradas, no Centro, mobiliza Corpo de Bombeiros após a chuva (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Depois de um dia quente em Belo Horizonte, a chuva forte deixou estragos e assustou moradores neste sábado (22/10). Diferentes ruas da capital registram alagamentos, quedas de árvores e alguns bairros seguem sem energia elétrica nesta noite.Moradores dos bairros Ouro Preto, Concórdia, Bandeirantes e Paquetá, na Região da Pampulha, relatam problemas com a falta de luz. Segundo a Cemig, a queda de árvores e objetos lançados contra a rede provocaram o rompimento de cabos e falta de energia.A companhia não informou quantos clientes foram afetados e nem quais bairros estão no escuro. A previsão é de que os trabalhos continuem ao longo da noite e madrugada de domingo, até que todos os clientes estejam com o fornecimento normalizado.Após as chuvas, quedas de árvores mobilizam o Corpo de Bombeiros até a noite deste sábado (22/10). Em BH, há relatos de ocorrências nas avenidas Nossa Senhora do Carmo, no bairro Sion, e Andradas, no Centro.Logo após o temporal , a pista marginal do Anel Rodoviário ficou alagada na altura do bairro Caiçara, Região Noroeste de BH. O trânsito fluía com lentidão no sentido Rio de Janeiro.