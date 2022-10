Briga por cachorro: homem é preso por agredir e esfaquear mulher e sogra

Depois de socorrer as duas vítimas, policiais foram até Contagem para prender autor das agressões (foto: PMMG/Divulgação)

Um homem de 37 anos está sob escolta da Polícia Militar, no Hospital Municipal de Contagem, na Grande BH, onde foi socorrido com um dedo fraturado e duas perfurações a faca. Ele, porém, não era a vítima, e, sim, o responsável pelo ataque à sogra, de 70 anos, e à mulher, de 44, agredidas depois de uma briga por causa de um cachorro.

O fato ocorreu no Bairro Santa Maria, na Região Oeste de Belo Horizonte. As duas mulheres foram agredidas, apresentando diversas fraturas, e esfaqueadas pelo agressor. Elas estão internadas no Hospital do Pronto Socorro João XXIII.

Segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência, o casal, que vive em constante atrito, mora em uma casa nos fundos da residência da sogra. Na noite dessa sexta-feira (21/10), o homem chegou em casa e se mostrou revoltado com o cão da companheira. os dois passaram a discutir e logo partiram para a agressão. A sogra, ao ouvir o tumulto e os gritos de socorro da filha, correu para tentar ajudá-la.

Vizinhos chamaram a Polícia Militar, mas ao chegar à residência, os agentes não encontraram o agressor, que tinha fugido. As duas mulheres estavam muito feridas, com hematomas em várias partes do corpo e ferimentos provocados por facadas.

As duas foram levadas para o HPS. A idosa contou que sua filha e o genro são usuários de drogas e também viciados em bebidas alcoólicas e que vivem brigando.

Enquanto os policiais estavam no HPS chegou a informação de que um homem estava sendo socorrido no Hospital Municipal de Contagem, com ferimentos a faca e que ele correspondia à descrição dada pelas vítimas.

Os policiais se deslocaram para Contagem e lá, deram voz e prisão ao homem. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Plantão da Polícia Civil, em Belo Horizonte.