Mulher de 21 anos é presa por tráfico de drogas no Sul de Minas

Uma mulher de 21 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas, no Bairro Rancho Alegre, em Guaxupé, na Região Sul de Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira (26/10). O flagrante aconteceu no momento em que a jovem repassava o entorpecente a uma segunda pessoa.

De acordo com a Polícia Civil, que efetuou a prisão, a corporação já monitorava a suspeita. A ação contou com o apoio da Guarda Municipal de Guaxupé (GCM) e da Polícia Militar, que auxiliaram nas buscas no local.