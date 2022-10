Suspeitos de sequestrar tenente da PM em Minas são identificados

Os três haviam entrado na casa do militar, de 33, confundindo a residência pertencia com a do gerente de um banco. Mesmo percebendo o equívoco, eles seguiram com o sequestro. O trio fugiu com a vítima até a divisa de Betim com Contagem (veja o vídeo), quando abandonaram o carro e entraram em uma área de mata onde trocaram tiros com a polícia e foram baleados.