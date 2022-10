Tenente reformado é preso suspeito de exploração sexual de adolescentes

Suspeito tem prisão preventiva decretada (foto: (Foto: Maicon Costa/EM/D.A Press))



Foi preso, na manhã desta quarta-feira (26/10), um tenente da Polícia Militar reformado suspeito de exploração e importunação sexual contra adolescentes em Belo Horizonte.









As investigações apontaram que três vítimas, todos meninos, com idades entre 15 e 17 anos, foram exploradas sexualmente.





Fama de sobrinho

Segundo a Pplícia Civil, o sobrinho do suspeito é um YouTuber famoso do “grau”, prática que consiste em realizar manobras com motos e bicicletas. O influenciador digital possui mais de 500 mil inscritos em seu canal na plataforma de vídeos.





Como o sobrinho costumava realizar encontros com seus fãs, tanto em áreas públicas, quanto em sua casa, onde morava com a mãe e o tio, no Bairro Ouro Preto, na Região da Pampulha, o suspeito utilizava da presença massiva de adolescentes na residência para aliciá-los.





Em depoimento, os adolescentes afirmaram que recebiam presentes e dinheiro para permitir que o militar reformado praticasse sexo oral neles, o que configura crime de exploração sexual.





Os jovens contaram ainda que quando decidiram parar com os atos, que duraram entre maio e agosto deste ano, o homem passou a coagi-los. Ele ameaçava divulgar na escola dos adolescentes que eles seriam homossexuais.





Posteriormente, um dos adolescentes contou sobre os abusos ao seu pai, que procurou o responsável pelas outras vítimas. Juntos, eles fizeram a denúncia para a polícia.





Foi decretada a prisão preventiva do suspeito, que será investigado por exploração sexual. O crime consiste na oferta de dinheiro e presentes para os jovens em troca de sexo. Ele também é suspeito de estupro.