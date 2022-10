Vazamento de gás em laboratório suspende aulas de Farmácia na UFMG

As aulas do curso de farmácia a noite foram suspensas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Na noite da última terça-feira (25/10), as aulas de laboratório do curso de farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) foram suspensas após um vazamento de gás.





De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), por volta das 18h, o derramamento de aproximadamente 100 ml da substância mercaptoethanol no laboratório causou a evacuação de pelo menos 200 pessoas do prédio.

Os bombeiros estiveram no endereço e acionaram o Núcleo de Emergências Ambientais e montaram um posto de comando juntamente com uma equipe da UFMG. Por volta das 23h, o vazamento já tinha sido controlado.

A susbtância vazada é um líquido incolor com um odor forte, considerado um composto tóxico, que causa irritação das vias respiratórias por inalação, irritação da pele e potencial morte quando há exposição severa.

Ninguém ficou ferido ou precisou de atendimento médico.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen