UFMG vai traçar perfil e condições de trabalho dos motoristas de apps

Pesquisa será feita por meio de questionário on-line e aplicado para motoristas da região metropolitana de Belo Horizonte (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O Observatório das Plataformas Digitais (OPD), programa de extensão da UFMG, vinculado ao grupo Continente, do Instituto de Geociências (ICG), vai traçar o perfil e as condições de trabalho dos motoristas de aplicativo na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Para isso, os interessados deverão preencher um questionário on-line.





De acordo com o projeto, as empresas de transporte por aplicativos chegaram na capital mineira em 2014, e, desde então, têm feito mudanças concretas nas formas de regulação, organização e uso do território.





Todos os questionários foram elaborados em conjunto com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), entidade mantida pelo movimento sindical brasileiro.

Além disso, os entrevistadores são alunos da UFMG devidamente identificados, e a pesquisa é financiada por instituições públicas. Por isso, o estudo não tem interesses comerciais ou ligações com empresas privadas.





continente.ufmg@gmail.com. Segundo o grupo de estudos, os dados dos motoristas de aplicativo são anônimos, protegidos por legislação específica e não serão compartilhados com terceiros. Os interessados podem acessar o site da OPD ou mandar um e-mail para