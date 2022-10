Greve do metrô de BH: categoria quer aprovar paralisação geral amanhã (26)

De acordo com o Sindmetro, a greve é um protesto contra o projeto de privatização do metrô da capital (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A decisão por uma greve geral no metrô nesta quarta-feira (26/10) está, até o momento, mantida, segundo o Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindmetro). Ainda nesta terça-feira (25/10), às 17h30, haverá uma assembleia geral com as bases da categoria para “bater o martelo” sobre o movimento.

De acordo com o presidente do Sindmetro, Daniel Glória, a expectativa para a assembleia de hoje, além de planejar a greve de 24 horas, é trazer novas informações para os metroviários.

Segundo Glória, na última sexta-feira (21/10), o sindicato se reuniu com o Secretário de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais Fernando Marcato, que ouviu as reivindicações e se ofereceu para tentar uma mediação junto ao Governo Federal.

“Ainda não recebemos retorno de agenda do secretário junto ao governo federal, nem resposta aos anseios que passamos para ele, mas, levaremos esses informes à categoria e iremos esmiuçar tudo que foi pedido ao secretário”, disse.

Ainda de acordo com Glória, a categoria, de forma geral, entende a importância da luta e se mostra muito engajada, mas, devido ao período eleitoral, há divergências no “como agir”, ou seja, como planejar o movimento.

“Justamente por isso realizamos assembleias semanais para podermos conversar e estarmos sempre alinhados nos encaminhamentos, chegando a uma conclusão do que seria o ideal para a maioria da categoria para o momento”, explica.

Histórico

A categoria está fazendo paralisações desde 25 de agosto, um dia após o Tribunal de Contas da União (TCU) autorizar a abertura do edital para concessão do tranporte por metrô da capital.



Porém, no dia seguinte, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) conseguiu uma liminar para que o metrô funcionasse com pelo menos 60% da capacidade.