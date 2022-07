SetraBH divulga possíveis adequações em caso de greve no metrô de BH

Ônibus devem ter seus horários adaptados para minimizar os impactos caso a greve dos metroviários seja confirmada (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) e o Transfácil divulgaram nesta sexta-feira (22/7) possíveis adequações para atender a população caso a greve dos funcionários do metrô da capital venha a se concretizar.Em nota, os órgãos dizem que estão "preparados para adequar, se necessário for, os quadros de horários da prestação do serviço público de transporte coletivo de passageiros por ônibus" e recomendam aos usuários a conferência da escala no aplicativo da BHBus ou no site da BHTrans.Na quarta-feira (20/7), os metroviários definiram em assembleia que, caso o tíquete alimentação da categoria não seja depositado até o dia 30 de julho, a paralisação será realizada em 1º de agosto. A medida pode afetar até 70 mil passageiros que utilizam transporte público nos dias úteis.Em paralisações anteriores, os funcionários do metrô se preocupam com uma potencial privatização do serviço na capital mineira.

Privatização

Confira a nota do SetraBH e do Transfácil:

Em 14 de junho, o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Scharlack Marcato, declarou que a licitação para privatizar o metrô de Belo Horizonte seria lançada neste mês.Segundo ele, a Seinfra tem R$ 4,5 bilhões para investir em mobilidade a título de compensação, que se dá em benefício do estado como um todo. Desse montante, R$ 428 milhões são destinados para o metrô da RMBH.O projeto completo prevê recursos da ordem de R$ 3 bilhões. Logo, segundo Marcato, o restante deverá ser garantido em articulações de Minas com o governo federal.Também estão previstas a instalação de mais duas estações na linha 1 e a construção e operação de um novo trecho, a linha 2, popularmente chamada como "linha do Barreiro".