Metroviários de BH decidem nesta quarta-feira se entram em greve

Metroviários devem decidir nesta quarta-feira (20/7) se entram ou não em greve (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Os metroviários de Belo Horizonte decidem, nesta quarta-feira (20/7), se entram ou não em greve por tempo indeterminado. A definição deve ocorrer após realização de assembleia, marcada para as 17h na Estação Central.





“Eles anunciaram que não há data para o pagamento do tíquete, que deve atrasar. Então se isso realmente ocorrer, vamos entrar em greve”, informou a assessoria de imprensa do órgão, que considera, ainda, que a medida seria um dos “problemas do processo de privatização”.





A incerteza que envolve a possível privatização do metrô de BH foi o motivo pelo qual a categoria definiu pela greve anterior . Ainda este ano, entre março e abril, os metroviários paralisaram parte das atividades por mais de 40 dias.





A reportagem procurou a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e aguarda um retorno.