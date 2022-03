Greve dos metroviários: trens funcionam das 10h às 17h nesta terça em BH

Estações de metrô seguem com os portões fechados até as 10h no segundo dia de greve da categoria em BH (foto: Jair Amaral/D.A Press.E.M) O metrô de Belo Horizonte segue com o funcionamento reduzido nesta terça-feira (22/3). No segundo dia de greve dos metroviários , os trens funcionarão das 10h às 17h, ou seja, fora do horário de pico. Não há previsão, ainda, para o fim da paralisação.









O Sindicato dos Metroviários (Sindimetro) afirma que, embora em horário diferente, os trens estão funcionando por mais tempo do que o determinado legalmente. Um número maior de viagens, com intervalos menores entre os trens, também está sendo oferecido: o intervalo que, antes da greve, era de 20 minutos, passou para 15 minutos.





A categoria questiona a estabilidade dos empregos, após a transferência para empresas privadas no futuro, prevista no item 3 da Resolução CPPI nº 206, com normas para a privatização do metrô.









O sindicato alega, ainda, que até o momento não foram procurados pelo governo para uma negociação. "A paralisação continua. E com adesão de quase 100% da categoria", enfatizou o presidente do Sindimetro, Romeu Machado.



“Me sinto prejudicada, mas a greve deve acontecer sim”

Alessandra Moura Guedes aguarda o metrô na estação São Gabriel, em BH (foto: Jair Amaral/E.M/D.A Press) Na plataforma da estação São Gabriel, na Avenida Cristiano Machado, região Nordeste da capital, Alessandra Moura aguarda a chegada do trem. Como tantos outros usuários, sua rotina foi prejudicada com a paralisação.

Ciente do motivo da greve, Alessandra, no entanto, não é contra o movimento do sindicato. “São trabalhadores”, afirma. “Concordo plenamente com a paralisação, a greve tem que ser feita sim. Mas os trens poderiam rodar das 7h às 17h”, defende.

Por trabalhar no bairro Calafate, parte Oeste da cidade, pega o metrô todos os dias. "Quando entra em greve eu preciso usar dois ônibus pra ir e dois pra vir, são R$18 por dia. É muito caro e os ônibus estão sempre lotados", comenta Alessandra. De trem, ela gasta R$13,70 em passagens.









CBTU





Em nota publicada após os metroviários chegarem a um consenso sobre a breve, na quarta-feira (16/3), a CBTU declarou que está tomando as medidas legais cabíveis para tentar barrar a paralisação.





"A CBTU se antecipou à tomada das medidas administrativas e judiciais cabíveis na tentativa de garantir a continuidade e qualidade na prestação dos serviços públicos de transporte de passageiros sobre trilhos na cidade", diz a entidade.

Os sindicalistas devem se reunir em frente à sede da CBTU, no Bairrro Floresta, região Leste de BH, para protestar. O ato será na manhã desta terça-feira.



Reforço nos ônibus





Com a paralisação, o transporte coletivo de Belo Horizonte foi reforçado na tarde de ontem. O aumento da frota foi uma solicitação da BHtrans, que enviou um ofício ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH). O reforço, entretanto, deve ser disponibilizado somente nos horários de pico, pela manhã e no final da tarde.