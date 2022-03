BHTrans pede reforço dos ônibus em meio à greve dos metroviários

Total de ônibus deverá ser reforçado em BH com a greve do metrô (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O transporte coletivo de Belo Horizonte deve ser reforçado na tarde desta segunda-feira (21/3), em meio à greve iniciada pelos metroviários. A BHTrans enviou um ofício ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH) para que mais veículos sejam colocados à disposição da população.

Em contato com o Estado de Minas, o Setra-BH alegou que vai atender à solicitação da BH Trans, acrescentando viagens extras nos horários de pico pela manhã e no final da tarde.

Os metroviários contrariaram a ordem judicial que determina a escala mínima do sistema nos horários de pico, de 5h30 às 10h e das 16h30 às 20h. O descumprimento da referida decisão, prevê multa diária de R$ 30 mil.

Os trabalhadores têm como objetivo negociar a anulação das condições do item 3 da Resolução CPPI nº 206, com normas para a privatização do sistema de transporte. Ele permite que a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que opera o metrô de BH, faça transferência dos funcionários para as empresas privadas que futuramente serão responsáveis pela administração do serviço. Nesse sentido, os metroviários teriam apenas um ano de estabilidade e depois poderiam ser demitidos.





Outra proposta da categoria é permitir que os trabalhadores possam ser transferidos para outras unidades operadas pela CBTU, que também atua em João Pessoa, Natal, Maceió e Recife.