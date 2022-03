Estações de metrô de BH amanhecem com portões fechados

Metroviários querem respostas às dúvidas de como ficará a situação dos trabalhadores diante da privatização do metrô (foto: Twitter/reprodução)

As estações de metrô de Belo Horizonte amanheceram com os portões fechados na manhã desta segunda-feira (21/03). O funcionamento do metrô está previsto para começar às 10h e ir até às 17h.

A greve dos metroviários teve início na madrugada de hoje por tempo indeterminado para acabar. Os funcionários pedem a anulação das condições do item 3 da Resolução CPPI nº 206, com normas para a privatização do sistema de transporte. Ele permite que a CBTU faça transferência dos funcionários para as empresas privadas que futuramente serão responsáveis pela administração do serviço.

“Está na mão do governo criar um canal de diálogo para entendermos até quando vamos levar o movimento”, informou a assessoria do Sindicato dos Metroviários (Sindimetro).

A greve desrespeita a decisão da Justiça, que determina o funcionamento do metrô de 5h30 às 10h e das 16h30 às 20h. A multa pelo descumprimeiro é de R$ 30 mil por dia.

Os metroviários chegaram ao consenso sobre a greve em assembleia na noite de quarta-feira, dia 16, na Praça da Estação.