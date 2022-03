Moradores celebram fim de rodízio e reclamam: 'falta de comprometimento'

"Agora podemos ficar mais tranquilos com a rotina dia a dia". É assim que um dos cerca de 500 mil residentes da Grande BH afetados celebrou o fim de rodízio no abastecimento de água , neste domingo (20/3). Desde o dia 8, moradores de BH, Betim, Contagem e outras cidades amargam a suspensão do serviço por, pelo menos, 24h a cada quatro dias.

“O que mais impactou nesse rodízio da Copasa, foi a falta de comprometimento com os horário", afirma a auxiliar administrativa Dulceneia Motti, responsável pela frase que abre esta reportagem. Ela mora no Bairro Caiçara, na Região Noroeste da capital.

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) iniciou um plano de rodízio de suspensão do abastecimento de água na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) no dia 8 deste mês após o rompimento de uma adutora do sistema Serra Azul, em Juatuba. As obras de emergência foram finalizadas na sexta-feira (18/3).