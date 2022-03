Garotinho de 3 anos com leucemia tem dia de bombeiro em BH

(foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais/Divulgação) Arthur, de três anos, foi levado pelos pais para conhecer o complexo da Academia de Bombeiros Militar (ABM) neste domingo (20/3), na região da Pampulha, em Belo Horizonte.





Segundo a corporação, o menino, que realiza tratamento contra a leucemia há oito meses, fica “todo animado” quando vê as viaturas passando pelas ruas, com luzes e sirenes.

Para realizar a visita, Arthur vestiu uma roupa laranja, assim como as utilizadas pelos militares durante as operações, mas personalizada para o seu tamanho.





“Sua mãe disse que tudo que envolve bombeiros faz muito bem para ele, pois o deixa super animado”, revelou a corporação, através de comunicado.





Os bombeiros disseram ainda que esses pequenos estímulos contribuem positivamente para o tratamento da leucemia.

“É impossível não se contagiar com a alegria e espontaneidade do Arthur, que foi um presente neste domingo para nós, iluminando o dia dos militares neste plantão”, disseram os militares em outro trecho do comunicado.