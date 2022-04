Metroviários suspendem greve e serviço volta ao normal na 2ª feira em BH

Metrô funcionará com horário integral a partir desta segunda-feira

Os metroviários de Belo Horizonte decidiram, na noite deste sábado (30/4), suspender temporariamente a greve. De acordo com o Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro-MG), embora haja a possibilidade de a paralisação ser retomada, a decisão foi por colaborar com os trabalhadores belo-horizontinos.

O anúncio da suspensão da greve veio após assembleia realizada pela categoria na noite deste sábado. "Decidimos suspender por enquanto o nosso movimento, mas um dos recados que queremos dar para a população é o seguinte: nós não concordamos com a chantagem dos empresários de ônibus que querem fazer a população sofrer'', disse Pablo Henrique Ramos, diretor de comunicação da entidade, em comunicado divulgado hoje.

Ainda conforme o Sindimetro-MG, todas as estações da capital estarão abertas, funcionando normalmente, já nesta segunda-feira (2/4). Ramos ressaltou que a decisão foi tomada para atender os moradores e "para não fazer a população de refém, como os empresários fazem".

FIM DA GREVE

Os metroviários anunciaram, na noite deste sábado, que decidiram suspender a greve da categoria em BH. O serviço deve ser normalizado nesta segunda-feira (2/5). pic.twitter.com/iWLuy80KEs %u2014 Estado de Minas (@em_com) April 30, 2022

"Vamos continuar na luta. Se necessário for, vamos voltar em greve, mas, neste momento, queremos ser solidários com o povo trabalhador de Belo Horizonte", concluiu o diretor de comunicação do sindicato.