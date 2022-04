Empresas de BH garantem ônibus suficientes em horário de pico na segunda

Como se não bastasse lidar com ônibus lotado, agora população enfrenta redução de veículos no horário de pico (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) As empresas de ônibus de BH, por meio do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra BH), após reunião com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH), reiteraram o compromisso de colocar um número suficiente de ônibus nas ruas para o "atendimento da população, principalmente nos horários de pico dos dias uteis, dentro da limitação financeira a que estamos submetidos e dentro do que é gerado pelo sistema com o pagamento das tarifas".







O sindicato elogia as boas as iniciativas - como a da Prefeitura de Belo Horizonte - O sindicato elogia as boas as iniciativas - como a da Prefeitura de Belo Horizonte - em propor a instituição de um subsídio para auxiliar os usuários do serviço no pagamento das tarifas públicas . "Um sistema em colapso necessita de medidas rápidas."





As empresas de ônibus apontam como demandas a necessidade de se contratar auditoria de primeira linha (conforme determina a cláusula 22.1 e 22.5 do contrato de concessão) para analisar a situação do contrato; a imediata modernização, conforme as práticas mais atuais; e a implementação imediata de faixas preferenciais e/ou exclusivas em todas as vias arteriais da cidade, ao menos, nos horários de pico, para que os coletivos possam prestar o serviço da maneira mais rápida e eficiente para a população.

PBH tomará medidas legais