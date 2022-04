Prefeitura convoca empresas de ônibus para debater redução de viagens em BH

BE

Ônibus lotados e com horários desregulados têm sido reclamação constante na capital desde controle da pandemia. Redução das viagens piora o cenário (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Diante de mais um capítulo da crise do transporte público em Belo Horizonte, a prefeitura da capital anunciou a convocação de uma reunião com as empresas de ônibus para buscar uma solução que não prejudique quem precisa se movimentar pela cidade. Nesta sexta-feira (29), usuários já começaram a sentir na pele a redução da circulação de coletivos, anunciada pelas empresas do setor na quinta-feira (28)









A reportagem procurou o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH), que também não informou detalhes sobre a reunião.





Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte disse que foi surpreendida com o anúncio da redução de ônibus fora dos horários de pico feito pelo consórcio Transfácil, formado pelas concessionárias do transporte da cidade. O prefeito Fuad Noman (PSD) classificou a decisão das empresas como uma “maldade” com a população.





“Nesse momento, tirar os ônibus do horário de pico, que eles prometeram que não fariam, eu acho que é uma maldade. E a Prefeitura não vai ficar alheia a isso. A Prefeitura vai penalizá-las na forma do contrato, sem dúvida nenhuma”, afirmou.





A redução de viagens fora dos horários de pico é tomada no momento em que um Projeto de Lei (PL) enviado pela prefeitura à Câmara Municipal propõe um subsídio para suprir os prejuízos das empresas com as gratuidades previstas em lei.