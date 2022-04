'Vamos ter que aumentar a passagem ou dar subsídio', diz Fuad sobre ônibus

Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O prefeito Fuad Noman (PSD) afirmou que, na próxima segunda-feira (2/5), a oferta de ônibus volta ao normal no horário de pico em Belo Horizonte. "Ontem tivemos uma reunião com os sindicatos e eles prometeram que resolvem tudo a partir de hoje, e segunda-feira, voltam ao normal no horário de pico ."Em entrevista durante o Dia D de Vacinação, no Parque Municipal, neste sábado (29/4), o prefeito disse ainda que o sistema de transporte passa por dificuldade financeira desde 2018, o que traz um desequilíbrio financeiro. "De 2019 para cá, subiram os preços dos combustíveis e não teve nenhum tipo de aumento."O prefeito lembrou que o Executivo enviou para a Câmara Municipal projeto de lei para encontrar uma forma de subsidiar o sistema até que se faça a revisão do contrato de licitação com as prestadoras de serviço.Ele lembrou da decisão da Justiça que definiu o reajuste para passagem, mas disse que essa não é a vontade da prefeitura. "Não queremos dar aumento, mas passamos por um momento delicado, de definição: ou vamos ter que dar o aumento ou vamos ter que dar o subsídio."O prefeito afirmou que, na hipótese de as empresas não retomarem o quadro de oferta de ônibus , a prefeitura pode usar dos instrumentos legais do contrato para pressionar. "A gente não tem dúvidas de que vão melhorar o serviço. Foi uma promessa que fizeram. Eles estão em situação difícil. Nós entendemos isso. Mas a prefeitura vai usar os instrumentos que existem no contrato para pressionar", afirmou.