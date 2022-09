Escola de Enfermagem da UFMG arrecada brinquedos para Odilon Behrens

Os brinquedos podem ser deixados na caixa disponível no hall de entrada da Escola de Enfermagem da UFMG (Av. Professor Alfredo Balena, 190 - 2º andar, Centro, Belo Horizonte) (foto: Escola de Enfermagem/Reprodução)

A Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) está arrecadando brinquedos para doar à pediatria do Hospital Municipal Odilon Behrens.



O Brincar Terapêutico receberá doações até 13 de outubro, em uma caixa no hall de entrada do prédio da enfermagem, localizado na Av. Professor Alfredo Balena, 190 - 2º andar, Centro, Belo Horizonte.

Além de brinquedos, materiais artigos diversos de papelaria como livros, canetinhas, massinha de modelar, lápis de cor, desenhos e jogos novos ou usados.O projeto de extensão “A enfermagem no cuidado à criança e ao adolescente: perspectivas para um cuidado orientado pela humanização, integralidade e segurança do paciente" é uma iniciativa que visa desenvolver atividades lúdicas de arte, teatro, jogos e brincadeiras com crianças, adolescentes internados e seus acompanhantes, para qualificar o cuidado pautado na humanização, integralidade e segurança do paciente.

De acordo com a coordenadora do projeto, professora Bruna Figueiredo de Manzo, do Departamento de Enfermagem Materno-infantil e Saúde Pública, "atividades lúdicas como brincadeiras, desenhos, pinturas, leituras infantis e teatro favorecem o desenvolvimento motor, sensorial e cognitivo da criança, minimizam o estresse, a ansiedade e o desconforto gerados pela internação. Além disso, contribuem para a socialização e melhoram a interação entre as crianças, suas famílias e os profissionais da equipe de saúde.”