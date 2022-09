UFMG contrata 200 coletadores para censo de moradores em situação de rua

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O Núcleo de Pesquisa em Vulnerabilidade e Saúde (NAVeS) da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) prorrogou o prazo para inscrição de coletadores dos dados do censo de moradores em situação de rua em Belo Horizonte e ampliou o perfil para as vagas.Agora, as inscrições podem ser feitas até o dia 12 de setembro com o envio da documentação por meio do formulário on-line.Leia também: UFMG lança observatório de políticas públicas sobre população de rua.