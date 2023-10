Campanha arrecada brinquedos para crianças internadas em hospital

432

Escola promove campanha de doação de brinquedos para crianças de hospital (foto: Rosânia Felipe/Escola de Enfermagem UFMG)

Para celebrar o Dia das Crianças em 12 de outubro, o projeto de extensão da Escola de Enfermagem da UFMG: "Brincar Terapêutico", promove uma campanha para arrecadar brinquedos e artigos diversos de papelaria para as crianças que estão internadas no setor pediátrico do Hospital Municipal Odilon Behrens.

As doações podem ser entregues até o dia 10 de outubro, na caixa localizada no hall de entrada da Unidade (Avenida Professor Alfredo Balena, 190, campus Saúde da UFMG).

Podem ser doados: bonecos de pelúcia, quebra-cabeças, livros infantis, lego e blocos de construção, carrinhos e brinquedos veiculares, jogos simples educacionais, jogo de cartas, de tabuleiro, instrumentos musicais de brinquedo, lápis de cor, tinta guache (kits de potinhos pequenos), cola quente, tesoura, cola branca, livrinhos para colorir, giz de cera, folhas A4 (brancas ou coloridas), massinha e materiais para higiene dos brinquedos (bucha, detergente, álcool).



Importância da ação

A ação, coordenada pela professora Bruna Figueiredo Manzo, busca viabilizar a realização de atividades lúdicas de arte e teatro, jogos e brincadeiras com crianças, adolescentes internados e seus acompanhantes. "Atividades lúdicas como brincadeiras, desenhos, pinturas, leituras infantis e teatro favorecem o desenvolvimento motor, sensorial e cognitivo da criança, minimizam o estresse, a ansiedade e o desconforto gerados pela internação”.

“Além disso, contribuem para a socialização e melhoram a interação entre as crianças, suas famílias e os profissionais da equipe de saúde", enfatiza a professora.