Banco de Imagens

Brincar é essencial para o desenvolvimento das crianças, ato garantido por lei e preconizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) desde 1959. Ainda assim, milhões de meninos e meninas Brasil afora são privados desse direito, principalmente aqueles que vivem na extrema pobreza. Para promover a inclusão dos pequenos nas comemorações alusivas ao Dia das Crianças, o DiamondMall participa, mais uma vez, de uma importante campanha de doação de brinquedos e livros, organizada pelo Serviço Social Autônomo (Servas).





Até 6 de outubro, os clientes do shopping podem fazer suas doações em um ponto de coleta no Piso L1, em frente ao Empório & Padaria Verdemar. São aceitos materiais novos ou usados, desde que estejam em boas condições. Todo o volume arrecadado será repassado a cerca de 50 instituições sociais de Minas Gerais, que atendem crianças e adolescentes de zero a 17 anos em situação de vulnerabilidade social.A superintendente do DiamondMall, Jucilene Oliveira, afirma que a mobilização de todos os clientes é fundamental para o sucesso da ação. "A doação de livros e brinquedos é uma ferramenta poderosa que pode transformar o presente e construir o futuro de muitas crianças." A executiva destaca ainda que faz parte do DNA da Multiplan se envolver em iniciativas voltadas para a inclusão. "É uma das grandes premissas do Multiplique o Bem, nosso hub de iniciativas, cujo propósito é contribuir com o desenvolvimento social e a qualidade de vida nas comunidades onde os shoppings da companhia estão presentes", complementa.Além do DiamondMall, as doações também podem ser feitas na sede do Servas (avenida Cristóvão Colombo, 683 - Funcionários). Ajudas financeiras são aceitas por meio de transferências via PIX, na chave de celular (31) 9 9163-0836 e depósitos bancários através da Caixa Econômica Federal, agência 1667 / conta corrente 3529-1.