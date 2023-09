683

A imersão possibilitará a oportunidade de compartilhar experiências com outras mulheres que estão em busca da vida plena e equilibrada, criando uma rede de apoio e conexão verdadeira Katiucia Leão/ Divulgação

No próximo sábado (23/9), será realizado a edição do "Conexão Feminina 2.0 - Imersão de Mulheres", planejada para fornecer um ambiente seguro e acolhedor, para mulhes explorarem suas emoções e desejos, além de desbloquear padrões limitantes. A programação conta com a presença da mestra em sexologia e mentora em sexualidade, Katiucia Leão, colunista do E.M, e a professional organizer Dielly Araujo.

A imersão de mulheres visa conduzir as participantes em uma experiência capaz de proporcionar vivências internas de cura das feridas emocionais através de atividades práticas, exercícios de autoconhecimento e acesso a ferramentas poderosas para lidar com traumas de forma saudável e construtiva. Além disso, a imersão possibilitará a oportunidade de compartilhar experiências com outras mulheres que estão em busca da vida plena e equilibrada, criando uma rede de apoio e conexão verdadeira.

Serviço

Conexão Feminina 2.0 - Imersão de Mulheres

Quando: 23 de setembro - sábado

Local: Rua Queluzita, 34, Edificio Global Tower sala 609, Fernão Dias

Horário: das 9h ás 19h

Mias informações: Conexão Feminina 2.0 no Sympla