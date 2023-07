Chocolate saudável? Veja os benefícios do cacau

683

Nesta sexta-feira (7/7), é comemorado o Dia do Chocolate, e o cacau é a principal matéria-prima desse doce tão desejado.





A produção brasileira de cacau está concentrada nos estados do Pará e da Bahia. De acordo com a última pesquisa Produção Agrícola Municipal, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui uma área plantada de 590 mil hectares e produção anual de 270 mil toneladas, sendo Pará responsável por 53,6% e Bahia por 39,9%.





Chocolate é delicioso, faz bem e todo mundo adora. Por isso, é importante conhecer os benefícios desse alimento, como, quando e qual melhor chocolate comer, para usufruir da melhor maneira os nutrientes e gorduras encontradas nele.









Para que esse consumo seja consciente e saudável é necessário estar atento à concentração de cacau, que pode variar de chocolate para chocolate . Quanto maior a concentração de cacau, como é o caso do chocolate amargo e meio amargo, maiores são os benefícios para a saúde.





Segundo Fernanda Larralde, nutricionista e parceira Bio Mundo, o consumo regular de cacau pode proporcionar muitos benefícios à saúde, ajudando a melhorar o humor, a circulação sanguínea, a regular o açúcar no sangue e a proteger o coração graças às suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes.

"O cacau tem um alto teor de flavonoides, principalmente epicatequinas e catequinas, compostos com propriedades antioxidantes. O ideal é consumir o chocolate em uma proporção adequada para obter os benefícios, que seria 2 colheres de chá de cacau em pó por dia ou 40g de chocolate amargo , o que equivale a cerca de 3 quadrados," acrescenta Fernanda, que é especializada em nutrição esportiva, Saúde da Mulher e Fitoterapia, formada em Coaching Nutricional e palestrante.





O cacau em pó, assim como o chocolate em sua variedade amargo, meio amargo, ao leite, branco e outras denominações, são encontrados facilmente em lojas de produtos naturais.