Páscoa: entenda os mitos e verdades sobre o chocolate

Chocolate é afrodisíaco? Não, na verdade é um mito (foto: Alexander Stein/ Pixabay ) Pensar na Páscoa é pensar em chocolate. Isso porque o alimento se tornou o símbolo de um dos feriados mais esperados do ano. De acordo com a história, acredita-se que este derivado do cacau tenha surgido na região da América Central e México, há mais de 4 mil anos, mas é inegável que permanece presente em diferentes partes do mundo até os dias atuais. Se antes ele era um alimento oferecido aos deuses pelos povos da Mesoamérica, hoje, é uma forma de presentear entes queridos e se auto presentear. Com um sabor único, o chocolate pode proporcionar bem-estar, auxiliar na memória e, simplesmente, alegrar um dia.





O consumo de chocolate realmente pode melhorar o humor de uma pessoa?

Verdade. O consumo de chocolate pode promover efeitos positivos no humor, sendo mais notáveis com a administração de produtos com pelo menos 85% de cacau. Isso ocorre porque o chocolate com alto teor de cacau proporciona um efeito prebiótico, auxiliando na reestruturação da microbiota intestinal. Isso, por sua vez, pode melhorar o eixo intestino-cérebro e refletir na melhora do humor. Além disso, o cacau é responsável pela produção de serotonina, um neurotransmissor que O consumo de chocolate pode promover efeitos positivos no humor, sendo mais notáveis com a administração de produtos com pelo menos 85% de cacau. Isso ocorre porque o chocolate com alto teor de cacau proporciona um efeito prebiótico, auxiliando na reestruturação da microbiota intestinal. Isso, por sua vez, pode melhorar o eixo intestino-cérebro e refletir na melhora do humor. Além disso, o cacau é responsável pela produção de serotonina, um neurotransmissor que reduz a ansiedade e causa bem-estar e relaxamento.





Consumir chocolate causa acne?

Mito. Não é o chocolate que causa acne, mas o seu consumo em grande quantidade. Isso porque o alimento conta com alto índice glicêmico (quantidade elevada de açúcar) e é rico em gordura, o que estimula a produção de sebo pelas glândulas sebáceas. Assim, a oleosidade da pele aumenta, intensificando a predisposição das pessoas com pele acneica.





Chocolate meio amargo é bom para a saúde?

Verdade. O chocolate meio amargo é preparado com maior proporção de pasta de manteiga de cacau e com pouca quantidade de O chocolate meio amargo é preparado com maior proporção de pasta de manteiga de cacau e com pouca quantidade de açúcar. Sua composição conta ainda com a presença de substâncias bioativas e capacidade antioxidante, que reduz a incidência de patologias crônico-degenerativas, principalmente as doenças cardiovasculares, por conta da presença de flavonoides. O recomendado é ingerir uma porção de 30g diária, o que corresponde a uma barra pequena de chocolate com no mínimo 70% de cacau. É importante ressaltar que, quanto maior o teor de cacau, maiores são os benefícios para o organismo.





Consumir chocolate realmente ameniza os efeitos da TPM?

Verdade. O interesse pelo chocolate neste período se dá devido à redução de serotonina no organismo. Com o consumo de alimentos ricos em carboidratos, aumenta-se a síntese de triptofano, que é responsável pela produção de serotonina, e esta, por sua vez, melhora alguns sintomas comuns da . O interesse pelo chocolate neste período se dá devido à redução de serotonina no organismo. Com o consumo de alimentos ricos em carboidratos, aumenta-se a síntese de triptofano, que é responsável pela produção de serotonina, e esta, por sua vez, melhora alguns sintomas comuns da TPM , como irritabilidade, depressão e ansiedade. Não só isso, o chocolate amargo, por exemplo, é composto por magnésio, um nutriente que também consegue ajudar no alívio de sintomas como inchaço e fadiga.





Chocolate é afrodisíaco?

Mito. Na verdade, o responsável por essa associação é o triptofano, nutriente presente no cacau e que estimula o organismo a produzir endorfina e serotonina, neurotransmissores que reduzem a ansiedade e causam bem-estar e relaxamento.

É possível ficar viciado em chocolate?

Mito. O consumo de chocolate, ao contrário do que pensam, não causa dependência. Na verdade, o desejo incontrolável por chocolate se deve à produção de serotonina, substância que promove sensação de prazer.





Lembre-se que chocolate branco, não é chocolate. Ele é constituído com no mínimo 20% de manteiga de cacau, açúcares, natas ou sólidos lácteos (foto: FoYu/Pixabay)

Mito. As pessoas com As pessoas com diabetes podem comer as versões sem adição de açúcar e, de preferência, com teor de cacau elevado (acima de 70%), mas, claro, de forma moderada.





Chocolate é tóxico para pets?

Verdade. O chocolate possui uma substância chamada teobromina, que é naturalmente encontrada no cacau. Ela é metabolizada sem problemas pelo organismo humano, mas não pelos cães e gatos, o que torna essa substância tóxica para nossos bichinhos.





A partir de 1 ano de idade, crianças já podem consumir chocolate?

Mito. Na verdade, crianças de até 2 anos não devem comer chocolate, pois ainda não desenvolveram completamente a habilidade de digeri-lo, devido à grande quantidade de gordura e açúcar desse alimento. Isso pode causar algum tipo de alergia.





Chocolate branco não é chocolate?

Verdade. O famoso chocolate branco é constituído com no mínimo 20% de manteiga de cacau, açúcares, natas ou sólidos lácteos, além de ter maior quantidade de gordura e não temr nenhuma quantidade de antioxidante.





Chocolate faz bem ao coração?

Verdade. Quanto maior o teor de cacau na composição do chocolate, maior o teor de antioxidantes, como os flavonoides, substância cardioprotetora. Essa substância funciona como um filtro sanguíneo, que ajuda na redução da formação de placas de gordura e transforma o LDL (colesterol ruim) em uma substância para o bom funcionamento do coração, inibindo a aterosclerose, que é o acúmulo de gordura nas artérias, causadora de infarto e Quanto maior o teor de cacau na composição do chocolate, maior o teor de antioxidantes, como os flavonoides, substância cardioprotetora. Essa substância funciona como um filtro sanguíneo, que ajuda na redução da formação de placas de gordura e transforma o LDL (colesterol ruim) em uma substância para o bom funcionamento do coração, inibindo a aterosclerose, que é o acúmulo de gordura nas artérias, causadora de infarto e Acidente Vascular Cerebral (AVC).