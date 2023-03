Dentista alerta sobre os 5 sinais do diabetes que surgem na boca

Os primeiros sinais do diabetes podem acometer a boca e pacientes têm maior risco de desenvolver problemas de saúde bucal (foto: Tumisu/Pixabay)









“Isso acontece porque o diabetes afeta o controle de glicemia no organismo, atingindo a circulação sanguínea e diminuindo o fluxo salivar, o que, como consequência, deixa a boca mais seca , com alteração do PH da saliva e perda do seu efeito protetor. Desta forma, a cavidade bucal fica mais propensa a infecções, como periodontite (infecção bacteriana dos tecidos da boca), além da maior suscetibilidade para ser atingida pelo vírus da herpes e cândida”, completa o Fábio Azevedo.

Por tudo isso, é importante mencionar que pacientes com diabetes devem fazer visitas regulares ao dentista, pelo menos a cada seis meses, além de redobrar os cuidados com a higiene bucal.





Mas, se o tema levantou suspeitas, vale a pena conferir com atenção os 5 sinais de diabetes que se manifestam na boca:



1 - Gengiva vermelha e sensível

A alta taxa de glicose no sangue facilita para que a boca fique mais vulnerável ao crescimento de bactérias, surgindo, assim, a periodontite. “Em um primeiro momento, a proliferação destes microrganismos deixa as gengivas vermelhas, sensíveis, doloridas e inchadas, podendo haver até sangramento ao escovar”, explica o especialista, acrescentando, ainda, que a presença constante de periodontite, quando não tratada, leva à degradação dos tecidos da boca (gengiva e mucosa alveolar), e pode também contribuir para aumento da resistência à insulina, agravando o quadro da doença.



2 - Boca seca





3 - Mau hálito Também conhecida como xerostomia, a secura da boca decorre da menor produção de saliva, a partir do aumento de açúcar no sangue. "A boca seca afeta a capacidade de engolir e, até mesmo, altera o paladar", explica Azevedo. "Vale lembrar que a saliva ajuda a retirar as partículas de alimentos e bactérias dos dentes, neutralizando os ácidos da boca, o que auxilia na prevenção das cáries e da gengivite, além de contribuir para afastar infecções por fungos como cândida", completa o especialista. Portanto, ao menor sinal de boca seca, é importante correr no dentista.



O chamado hálito cetônico, de quem tem diabetes, aparece quando a doença está descontrolada, quando os níveis de glicose estão muito altos ou muito baixos. “Nesta condição, o paciente apresenta um odor na boca semelhante a frutas envelhecidas”, enfatiza o dentista. “O problema começa quando o organismo passa a armazenar energia, em resposta à falta de glicose. Quando a queima da gordura armazenada ocorre, para dar conta do funcionamento do organismo, este processo recebe o nome de cetose, sendo que o mau cheiro característico da boca é liberado pela respiração”, explica Azevedo.



4 - Perda de dentes

A maior propensão de doenças periodontais, cáries e outras infecções faz com que a perda de dentes seja mais comum em casos onde a diabetes está descontrolada. “O processo começa com gengivas inchadas e sangramentos recorrentes. Se nenhuma providência for tomada, o problema evolui e a gengiva vai ficando mais retraída, até que a infecção progride e reabsorve o osso ao redor do dente”, explica Azevedo. “Por isso, ao menor sinal, é importante procurar um dentista para buscar um tratamento, além de fazer a higiene bucal muito bem feita”, recomenda o especialista.



5 - Aftas e machucados

O Brasil é o quinto país com maior incidência de diabetes no mundo, com cerca de 16,8 milhões de casos, segundo dados do Ministério da Saúde (MS). A estimativa é que até 2030 a doença atinja 21,5 milhões de brasileiros, segundo a previsão do Atlas Internacional do Diabetes, da da Federação Internacional do Diabetes. O cenário fica mais preocupante quando se sabe que mais de 50% dos portadores da doença desconhecem sua condição.A boca seca e os altos níveis de glicose fazem com que machucados e aftas na cavidade oral sejam mais comuns entre diabéticos – sobretudo quando o quadro está descompensado. “O problema acontece em virtude da má cicatrização na cavidade oral, má circulação e disfunção das células de defesa do organismo, além da maior presença de bactérias na gengiva”, alerta Azevedo.