Especialista mostra como lidar com as tentações do chocolate na Páscoa

(foto: Allan Fernandes/Pexels)

O nutricionista Thiago Cunha afirma que não é necessário se privar completamente do chocolate durante as celebrações da Páscoa (foto: Leandro Guieiro/Divulgação)

Com a Páscoa se aproximando, entrar nos supermercados é ver prateleiras e gôndolas lotadas de ovos de chocolate de todas as formas e tamanhos, o que pode ser um desafio para quem passa por uma reeducação alimentar. É nesse momento que muitas dietas vão por água abaixo e o consumo compulsivo vem à tona. É possível, diante do apelo midiático nessa data, manter o equilíbrio e resistir às tentações?Sócio da clínica Be Light, o nutricionista Thiago Cunha, especialista em performance, emagrecimento e longevidade, afirma que não é necessário se privar completamente do chocolate durante as celebrações do próximo domingo (9/4). "Costumo dizer que todo o extremismo não é bem-vindo. Dietas muito restritivas ou muito flexíveis não são recomendadas", afirma.Para aqueles que sofrem com a compulsão alimentar , a situação pode ser um pouco mais delicada. "É muito perigosa a ideia do 'eu mereço comer chocolate' ou 'só hoje vou chutar o balde'. Esse comportamento pode fazer com que o indivíduo abra brechas para sair de sua dieta de forma abrupta. Isso porque, como acredita que só tem um dia para comer chocolate - o domingo de Páscoa - inevitavelmente pode acabar exagerando", explica o especialista, que reforça a importância de se ter liberdade e espaço dentro das dietas. "Se você não pode se permitir experimentar uma sobremesa ou até mesmo comer um ovo de Páscoa no almoço com a família ou amigos, mesmo estando de dieta, há algo de errado", complementa.Thiago acredita que o grande problema com o chocolate é a forma como é comercializado, com adição de açúcares. "O cacau, matéria-prima do chocolate, pode ser muito saudável e isso já foi comprovado. Mas o consumo excessivo do chocolate, com muito açúcar, causa uma desarmonia energética. Pode provocar sobrepeso, que pode se tornar obesidade a longo prazo", explica.Para evitar o excesso, principalmente na Páscoa, Cunha sugere algumas estratégias simples. "Uma opção é optar por chocolates com maior teor de cacau , que geralmente possuem menos açúcar e são mais saudáveis. O cacau melhora o humor, previne trombose e anemia, além de regular o colesterol e controlar a diabetes. O problema, volto a dizer, é a adição desordenada de açúcar".Além disso, o nutricionista ressalta que, com moderação e consciência, é possível aproveitar as delícias dessa época sem prejudicar a saúde. "Se você faz uma dieta regular, de forma sadia e equilibrada, não existe nenhum tipo de problema em ter um consumo moderado de chocolate na Páscoa. A verdade é que dieta boa é aquela que não é punitiva ou traz peso na consciência e sofrimento, muito pelo contrário. O ato de comer deve ser um momento de prazer, não de culpa", finaliza.