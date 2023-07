Dia Mundial do Chocolate: afinal, ele faz mal para a pele?

683

Embora seja necessário evitar o consumo excessivo de açúcar e carboidratos simples para manter uma pele saudável, o cacau em si é considerado um superalimento (foto: aleksandra85foto/Pixabay)



Com a chegada do Dia Mundial do Chocolate em 7 de julho, muitas pessoas se questionam se o consumo desse delicioso ingrediente pode afetar a saúde da pele. O dermatologista Amilton Macedo, especialista em dermatologia, medicina preventiva e cosmiatria, esclarece a relação entre o chocolate e a pele, desmistificando alguns mitos e fornecendo informações valiosas. Com a chegada do Dia Mundial do Chocolate em 7 de julho, muitas pessoas se questionam se o consumo desse delicioso ingrediente pode afetar a saúde da pele. O dermatologista Amilton Macedo, especialista em dermatologia, medicina preventiva e cosmiatria, esclarece a relação entre o chocolate e a pele, desmistificando alguns mitos e fornecendo informações valiosas.

Esses hormônios aumentam a produção de sebo pelas glândulas sebáceas, resultando em maior oleosidade, aumento de cravos e agravamento da acne. Portanto, a piora da pele está mais relacionada ao consumo excessivo de açúcar do que ao próprio chocolate. Além disso, estudos científicos também apontam que certos alimentos, como o leite e seus derivados, podem ser considerados inflamatórios para o organismo, exacerbando os efeitos negativos na pele.





Embora seja necessário evitar o consumo excessivo de açúcar e carboidratos simples para manter uma pele saudável, o cacau em si é considerado um superalimento. Rico em antioxidantes, magnésio, zinco e selênio, o cacau pode contribuir para a saúde da pele de maneira geral. No entanto, pessoas propensas à acne devem evitar o consumo de leite, açúcares em geral e carboidratos simples, optando por uma alimentação mais funcional e natural, com frutas, legumes e vegetais.

Como minimizar os efeitos negativos na pele?

Para minimizar os potenciais efeitos negativos na pele, é recomendado priorizar versões de chocolate com maior teor de cacau, como 70% de cacau ou até mesmo opções sem adição de açúcar. Essas escolhas ajudam a reduzir os impactos negativos na pele, promovendo um consumo mais equilibrado.

Caso ocorra um surto de acne, é importante adotar uma rotina de cuidados adequada e uma alimentação mais restrita nas semanas seguintes. Lavar o rosto com sabonete específico para pele oleosa, ou propensa a acne, até três vezes ao dia é recomendado. Se não houver melhora, é aconselhável procurar um dermatologista para uma avaliação personalizada e ajustes na rotina de cuidados com a pele.

Neste Dia Mundial do Chocolate, o Dr. Amilton Macedo enfatiza que a chave para desfrutar do chocolate sem prejudicar a pele está em fazer escolhas conscientes e equilibradas, adaptando a alimentação e mantendo uma rotina adequada de cuidados. Combinar prazer e cuidado é possível, permitindo que todos aproveitem o sabor do chocolate sem comprometer a saúde da pele.

Leia também: Espinhas x chocolate: o queridinho da Páscoa é prejudicial para a pele? Leia também: Alto teor de açúcar e gordura: nutricionista faz alerta sobre chocolates.