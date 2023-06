Acne adulta: entenda as causas, tratamentos e medidas preventivas

683

Segundo o Journal of the American Academy of Dermatology, cravos e espinhas adultas podem atingir até 45% das mulheres entre 21 e 30 anos. Normalmente, eles aparecem na chamada zona U – queixo, mandíbula e pescoço.

O que causa a acne na vida adulta?

No caso das mulheres, Luiz Romancini conta que “geralmente as lesões aparecem no período pré-menstrual. Mas, além das alterações hormonais, como a síndrome dos ovários policísticos, alguns fatores desencadeantes são predisposição genética, limpeza inadequada da pele, aumento do estresse e uso de medicamentos, como corticoides, e alguns suplementos alimentares”.

Por isso é fundamental entender sobre a rotina de skincare e quais podem ser os verdadeiros motivos para os cravos e as espinhas persistirem com o acompanhamento de um profissional da área para, assim, definir o tratamento contra a acne adulta de maneira mais assertiva.

Como tratar a acne adulta?

Embora a acne adulta seja mais persistente e exija tratamentos profundos, existem soluções que ajudam a eliminar os cravos e as espinhas. Segundo o especialista, as opções de tratamento incluem:

Produtos tópicos: o uso de cremes, géis ou loções contendo ingredientes ativos, como ácido salicílico ou retinoides, que podem ajudar a reduzir a acne. Antibióticos: em casos mais graves, o médico pode prescrever antibióticos orais ou tópicos para combater as bactérias responsáveis pela acne. Terapia hormonal: em alguns casos, o tratamento hormonal pode ser recomendado para equilibrar os hormônios e reduzir a acne em mulheres. Procedimentos dermatológicos: procedimentos como limpezas de pele, peelings químicos, microdermoabrasão e terapia a laser podem ser usados para tratar a acne adulta e melhorar a aparência da pele.

Como prevenir a acne?

Embora seja impossível prevenir totalmente a acne adulta, algumas medidas podem ajudar a reduzir o risco de desenvolvimento de lesões cutâneas, são elas:

Manter uma rotina de cuidados com a pele: lavar o rosto suavemente com um limpador adequado e aplicar hidratantes e protetores solares não comedogênicos podem ajudar a prevenir a obstrução dos poros. Evitar o uso excessivo de produtos para a pele: utilizar muitos produtos diferentes ou aplicar produtos em excesso pode irritar a pele e agravar a acne. Gerenciar o estresse: praticar técnicas de gerenciamento do estresse, como exercícios físicos, meditação e hobbies relaxantes, podem ajudar a controlar as flutuações hormonais que desencadeiam a acne. Ter uma alimentação equilibrada: consumir uma dieta saudável, rica em frutas e legumes, além de ingerir bastante água, também contribui para a saúde da pele.

A acne adulta pode ser um desafio, mas com o tratamento adequado e medidas preventivas, é possível reduzir seus efeitos negativos. Consultar um dermatologista é fundamental para obter um diagnóstico preciso e um plano de tratamento personalizado.







