O orgasmo faz, ou deveria fazer, parte da vida adulta e senti-lo é importante para o bem-estar físico e mental Victoria_Regen/ Pixabay



O orgasmo faz, ou deveria fazer, parte da vida adulta e senti-lo é importante para o bem-estar físico e mental. Para saber mais, o Sexlog, site de sexo e swing, convidou especialistas para explicar os vários caminhos que podem levar ao ápice do prazer, inclusive aqueles que não demandam a masturbação ou relações sexuais.









Suelen Tavares explica que é comum pensar que o sexo se resume ao estímulo do pênis e da vagina e que é necessário ocorrer a penetração: “O sexo é uma experiência e para sentir esse prazer intenso e chegar ao orgasmo é importante estimular os cinco sentidos, assim você estimula seu cérebro a focar no momento presente."

Motivo a mais para praticar exercício físico

De acordo com Suelen, pesquisa feita nos Estados Unidos em 2022, pela pesquisadora Debby Herbenick, apontou que 23,4% das mulheres já tiveram orgasmo quando estavam fazendo exercício físico.





"O que se sabe é que quando praticamos essas atividades são liberados neurotransmissores e hormônios como a Serotonina e endorfina, responsáveis pela libido e prazer. Juntando essa sensação prazerosa provocada pela atividade física e o aumento do fluxo sanguíneo na região pélvica, o corpo em movimento intenso e sendo estimulado, acontece essa sensação de orgasmo", diz Suelen Tavares.

Explorando a audição





Um bom exemplo de como a audição é importante na hora do prazer são os podcasts eróticos que trazem contos e histórias narradas por vozes doces e sensuais que direcionam o ouvinte a dar asas à imaginação. No topo da lista dos podcasts de sensualidade do Spotify, está o podcast Sexlog, com histórias picantes baseadas em relatos da própria comunidade, bate-papos sobre fetiche, swing, ménage e outros temas que excitam o público.

ASMR

O uso de músicas relaxantes ou mesmo de barulhinhos conhecidos como ASMR (Resposta Sensorial Meridiana Autônoma) têm feito a cabeça das pessoas, como uma espécie de masturbação mental, principalmente na internet, onde há uma infinidade de perfis com essa finalidade.

Suelen explica que no caso do ASMR o cérebro é estimulado a imaginar e ele entende que aquilo é real, por isso seu corpo reage e se excita como ocorre quando sonhamos: "Se tem fantasias, mas ainda não se sente pronta (o) para realizar ou quer só ficar na imaginação, estimule seu cérebro, fantasie, leia e escute", indica.

Hipnoterapia





A hipnotista e performer, Madame Duba, atua com disfunções sexuais em homens e mulheres. Ela conta que as queixas principais de seus clientes são anorgasmia (dificuldade ou incapacidade de chegar ao orgasmo), falta de libido e pessoas com deficiência que não têm sensibilidade em determinadas partes do corpo. Ela afirma que com a hipnose é possível ter orgasmos sem necessariamente tocar no corpo ou nas zonas erógenas: "Consigo apenas fechar o olho e já sentir um orgasmo. É bem doido, mas é bem legal", afirma.





A profissional explica que a hipnoterapia auxilia na desinibição, de forma divertida e que ativa gatilhos para que a pessoa chegue ao orgasmo de maneira mais fácil: “Já atendi uma mulher com vaginismo e, por meio da hipnose, consegui deixá-la no controle das suas sensações até ser confortável para ela”, comenta.

Orgasmo durante o sono e momentos de relaxamento

A mentora sexual, Bianca Torres, explica que os orgasmos durante o sono podem ocorrer por meio de sonhos eróticos. Mesmo sem nenhum estímulo, o corpo chega ao clímax: “Ficar um tempo sem transar, pensar muito em sexo durante o dia e mudanças hormonais podem contribuir para os orgasmos durante o sono."





Para quem quer experimentar essa sensação sem nenhum toque ou estímulo físico, ela indica exercícios de visualização, respiração, movimentos e sons feitos por praticantes do tantra (filosofia comportamental com origem indiana) e taoismo (filosofia de vida e religião chinesa milenar).