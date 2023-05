Uso indiscriminado de viagra e ecstasy pode levar à amputação do pênis

Homem foi hospitalizado depois de misturar viagra com droga ilícita

Segundo o Daily Mail, o indivíduo, cuja identidade foi mantida em sigilo, foi hospitalizado após misturar o medicamento com a droga ilícita. Especialistas alertam que o uso de Viagra sem prescrição médica já é perigoso por si só, e a combinação com outras substâncias pode ser fatal.

O urologista Danilo Galante, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), adverte que a mistura com outras substâncias pode ser extremamente perigosa. Alguns tipos de álcool podem inibir a ação do medicamento, enquanto outras drogas, como a cocaína, intensificam seu efeito e causam uma grande dilatação nas artérias do coração, levando a um possível infarto durante a relação sexual.