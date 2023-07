Mulheres chegam mais ao orgasmo durante o sexo com outras mulheres

683

As mulheres tendem a ser mais sensíveis aos estímulos e observar mais os detalhes. (foto: Cuncon/Pixabay)





Um estudo realizado pelo Instituto Kinsey de Sexologia, da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos - que entrevistou 53 mil pessoas -, aponta que mulheres que têm relações sexuais com outras mulheres têm maior facilidade para chegar ao orgasmo.





Segundo a pesquisa, 86% das entrevistadas (que faziam sexo com outras mulheres) afirmaram ter orgasmo com frequência . O índice para as que mantinham relações apenas com homens cai para 65%.









A sexóloga Tamara Dias explica que muitos fatores podem contribuir para que isso aconteça e que, normalmente, as mulheres tendem a ser mais sensíveis aos estímulos e observar mais os detalhes.









E por isso, as mulheres acabam se preocupando mais em proporcionar prazer do que receber. "Junto a isso tem a questão do toque, da textura da pele, da língua, outras partes do corpo podendo ser exploradas, estimulando a criatividade, possibilitando novas descobertas", acrescenta.





Tamara completa que, por conhecer as peculiaridades do corpo feminino, em especial do clitóris , o sexo entre duas mulheres acaba sendo mais amplo.





"O fato de a mulher compreender o quão sensível pode ser o clitóris, a velocidade e a intensidade vão ser valorizadas. E isso é muito importante ser ressaltado, que a maioria das mulheres chega ao orgasmo com o estímulo clitoriano, mesmo que haja a penetração. O momento de intimidade sem o foco na penetração amplia as possibilidades", pontua.